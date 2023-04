Les voyages de Gulliver – Théâtre de la Ville Paris Radio France-Studio 104 Paris Catégories d’Évènement: île de France

Les voyages de Gulliver – Théâtre de la Ville Paris Radio France-Studio 104, 22 avril 2023, Paris. Le samedi 22 avril 2023

de 20h30 à 21h30

.Tout public. payant

Au gré de ses navigations, Gulliver, chirurgien de marine, va découvrir quatre contrées peuplées de bien curieux autochtones. Il échoue d'abord sur l'île des Lilliputiens, hauts de six pouces, en conflit avec les habitants de l'île voisine. L'enjeu? La question de l'entame d'un oeuf à la coque. Il débarque ensuite à Brobdingnag, île peuplée de géants. Ses voyages suivants le conduisent à Laputa, puis au pays des Houyhnhnms. Écrit en 1721 par Jonathan Swift et censuré à sa parution, ce récit fantastique, plein de fantaisie et d'humour est aussi une satire sociale et politique et au-delà, une réflexion sur la condition humaine.

