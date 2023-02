LES VOYAGES DE GULLIVER ESPACE PARIS PLAINE, 25 février 2023, PARIS.

LES VOYAGES DE GULLIVER ESPACE PARIS PLAINE. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 15:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 9.0 à 12.0 euros.

ESPACE PARIS PLAINE présente ce spectacle D’après l’oeuvre de Jonathan SwiftLes 32 artistes de l’École de Comédie Musicale de Paris reviennent en force pour vous convier aux incroyables voyages de Gulliver.Du pays des lilliputiens à celui des géants, de l’île volante de Laputa au pays des hommes-chevaux, ces jeunes artistes vous emmènent dans un tourbillon de chansons, de danses et de combats pour un spectacle choral où l’humour côtoie l’émotion. Marionnettes, échasses, théâtre d’ombres et d’objets vous transporteront dans une version spectaculaire de ce récitfantastique et humaniste pour vous faire découvrir ou redécouvrir ce chef-d’oeuvre de la littérature. Jonathan Swift Jonathan Swift

Votre billet est ici

ESPACE PARIS PLAINE PARIS 13, rue du Général Guillaumat Paris

ESPACE PARIS PLAINE présente ce spectacle

D’après l’oeuvre de Jonathan Swift

Les 32 artistes de l’École de Comédie Musicale de Paris reviennent en force pour vous convier aux incroyables voyages de Gulliver.

Du pays des lilliputiens à celui des géants, de l’île volante de Laputa au pays des hommes-chevaux, ces jeunes artistes vous emmènent dans un tourbillon de chansons, de danses et de combats pour un spectacle choral où l’humour côtoie l’émotion. Marionnettes, échasses, théâtre d’ombres et d’objets vous transporteront dans une version spectaculaire de ce récit

fantastique et humaniste pour vous faire découvrir ou redécouvrir ce chef-d’oeuvre de la littérature.

.9.0 EUR9.0.

Votre billet est ici