Bruyères Vosges Les Vosges ont un incroyable talents, c’est une rencontre entre des artistes de scènes de 11 à 30 ans et des spectateurs de tous âges le 4 juin à 20H à la salle des fêtes de Bruyères. Mais c’est aussi la possibilité, grâce à notre jury, d’ouvrir le Tambouille Festival en juillet ! Alors n’attendez plus, candidatez par email au cdj.bruyeres@gmail.com ou en scannant le QR code de l’affiche. +33 6 42 86 43 55 https://bit.ly/3JmHJqh CDJ

