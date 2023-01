Les Volontaires de Paris, tout le programme !, 1 janvier 2023, .

Du dimanche 01 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2023 :

. gratuit

Rejoignez la communauté des Volontaires de Paris et découvrez le programme d’actions résilientes, solidaires et citoyennes.

Forte de plus de 60 000 membres, la communauté des Volontaires de Paris est composée de citoyennes et des citoyens engagé.es aux côtés de la Ville pour rendre Paris plus inclusive, plus solidaire et plus agréable à vivre pour toutes et tous.

Contact : https://www.facebook.com/groups/VolontairesDeParis/ https://www.facebook.com/groups/VolontairesDeParis/

Joséphine Brueder / Ville de Paris