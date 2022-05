Les volcans du Rossberg

2022-07-13 – 2022-07-13 Randonnée : Les volcans du Rossberg Dans de superbes paysages, entre chaumes d’altitude, crêtes et forêts, découvrez l’ancien volcanisme étonnant des Vosges du Sud. Le plus : les magnifiques panoramas depuis les chaumes. Niveau : Bon marcheurs, enfants de plus de 10 ans

Lieu du rendez-vous : 9h00, Ferme-Auberge Les Buissonnets à Bourbach-le-Haut

Durée : 7h00

Tarifs : 20 € / adulte – 9 € / enfant entre 10 et 12 ans, 10€ / adhérent

