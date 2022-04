Les volcans du Rossberg Sentheim, 15 mai 2022, Sentheim.

2022-05-15 09:00:00 – 2022-05-15 17:00:00

Sentheim Haut-Rhin Sentheim

Site classé 3 étoiles, d’intérêt international à l’Inventaire National du Patrimoine Géologique.

Thème : A la journée, dans de superbes paysages, entre chaumes d’altitude, crêtes et forêts, découvrez l’ancien volcanisme étonnant des Vosges du Sud.

Le plus : les magnifiques panoramas depuis les chaumes !

Lieux : Bourbach-le-Haut, Wegscheid

Public : pour marcheurs. Enfants de plus de 10 ans. Dénivelée + 700 m. Distance environ 18 km.

Rdv : 9h00, ferme-auberge des Buissonnets à Bourbach-le-Haut

Durée : 7h00 environ

Tarifs : 20 euros adultes, 4 euros enfants entre 10 et 12 ans, 1/2 tarif adhérents.

Repas tiré du sac.

Réservations et renseignements à la Maison de la Terre au 06 47 29 16 20

Randonnée à la journée, dans de superbes paysages, entre chaumes d’altitude, crêtes et forêts, découvrez l’ancien volcanisme étonnant des Vosges du Sud. Le plus : les magnifiques panoramas depuis les chaumes !

+33 6 47 29 16 20

Sentheim

dernière mise à jour : 2022-04-21 par