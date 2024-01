Les volcans, bouillonnants et imprévisibles Musée d’histoire des sciences Genève, dimanche 26 mai 2024.

Les volcans, bouillonnants et imprévisibles Des géologues partagent leur passion dans le grand salon du Musée d’histoire des sciences. Dimanche 26 mai, 11h00 Musée d’histoire des sciences CHF 0.-

Début : 2024-05-26T11:00:00+02:00 – 2024-05-26T11:45:00+02:00

Fin : 2024-05-26T11:00:00+02:00 – 2024-05-26T11:45:00+02:00

Les volcans grondent, fument, illuminent le ciel de projections incandescentes, explosent. Leur activité peut-être aussi spectaculaire que dangereuse. Pour leurs recherches scientifiques, les volcanologues les ont approchés de près. Haroun Tazieff, Katia et Maurice Krafft étaient les plus célèbres d’entre eux. Cette conférence bouillonnante vous entrainera dans les airs avec les nuages de cendres, vous fera dévaler les pentes avec les coulées de lave, et vous plongera dans le ventre mystérieux des volcans pour découvrir ce qu’il s’y cache !

Musée d’histoire des sciences Rue de Lausanne 128, 1202 Genève Genève 1202 +41 22 418 50 60 http://www.ville-ge.ch/mhs http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-histoire-sciences/

Volcans, Muséum Genève