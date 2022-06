Les Volcaniques Saint-Bonnet-près-Riom Saint-Bonnet-près-Riom Catégories d’évènement: 63200

Saint-Bonnet-près-Riom 63200 Saint-Bonnet-près-Riom EUR 40 Festival et stages des musiques et danses de pays : cinq jours de fête et de partage autour de bals, concerts, spectacles, repas… contact@brayauds.fr +33 4 73 63 36 75 https://brayauds.fr/ Le Gamounet 40 rue de la République Saint-Bonnet-près-Riom

