Les Volcaniques Le Gamounet | Saint-Bonnet-Près-Riom

Saint-Bonnet-prés-Riom

Les Volcaniques

du samedi 9 juillet au mercredi 13 juillet à Le Gamounet | Saint-Bonnet-Près-Riom

du samedi 9 juillet au mercredi 13 juillet à Le Gamounet | Saint-Bonnet-Près-Riom

Retrouvons-nous au Gamounet pour cinq jours de stages, concerts, spectacle et veillées autour de la bourrée d’Auvergne organisés par Les Brayauds-CDMDT63. Covid oblige : pas de bals cette année, mais une belle programmation, de riches moments de formation en musique et danse (sans contact physique) et, bien sûr, de précieux moments partagés, dans le respect des règles sanitaires en vigueur et dans la joie ! Détails et inscriptions sur : [[https://brayauds.fr/2021/05/25/festival-et-stages-les-volcaniques-2021](https://brayauds.fr/2021/05/25/festival-et-stages-les-volcaniques-2021)](https://brayauds.fr/2021/05/25/festival-et-stages-les-volcaniques-2021) N’hésitez pas à prendre contact avec nous par mail ou téléphone pour tout complément d’information. Cinq jours de stages, bals, concerts et spectacles autour de la bourrée d’Auvergne Le Gamounet | Saint-Bonnet-Près-Riom 40, rue de la République 63200 Saint-Bonnet-Près-Riom Saint-Bonnet-prés-Riom Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-09T17:00:00 2022-07-09T23:00:00;2022-07-10T17:00:00 2022-07-10T23:00:00;2022-07-11T17:00:00 2022-07-11T23:00:00;2022-07-12T17:00:00 2022-07-12T23:00:00;2022-07-13T17:00:00 2022-07-13T23:00:00

