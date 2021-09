Les Voix Solidaires Opéra de Massy, 31 mai 2022, Massy.

Les Voix Solidaires

Opéra de Massy, le mardi 31 mai 2022 à 20:00

Après un premier récital à Massy en juin 2021, le thème de ce nouveau rendez-vous lyrique est : lutter contre l’isolement et maintenir le lien avec les personnes les plus fragiles. Quelques-unes des plus belles pages du grand répertoire, de Mozart à Bizet ou encore Verdi et Puccini, donneront la mesure d’un rendez-vous unique autour de la fine fleur de l’art lyrique. A l’Opéra de Massy pour la deuxième année consécutive, près de 60 artistes bénévoles vous préparent des duos, des trios, des surprises et des choeurs plus que jamais solidaires. La recette de ce gala exceptionnel sera reversée intégralement à des associations essonniennes.

TARIFS: de 15 euros à 25 euros

Ce concert exceptionnel est le grand rassemblement des artistes lyriques français qui s’unissent lors d’une grande soirée caritative.

Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France Massy Essonne



