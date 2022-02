Les voix du verbe – Uppercut Prod Châtelaudren-Plouagat, 28 février 2022, Châtelaudren-Plouagat.

L’auteur Damien Noury revisite les textes de poètes et d’artistes issus de la chanson ou du rap. Accompagné du musicien Julien Jolly dans une ambiance électro-jazz.

Comment transmettre le goût du verbe poétique, mettre en valeur les voies par lesquelles il nous touche et renouer ce lien essentiel qui s’est parfois perdu ? Tel est le projet de ce spectacle écrit et interprété par Damien Noury. L’auteur reconnu de la scène Slam française raconte son expérience et les épisodes par lesquels la poésie est venue jusqu’à lui. Il construit un témoignage à partir des répertoires poétiques et musicaux qui l’ont inspiré : Jacques Prévert, Andrée Chédid, Hubert-Félix Thiéfaine, Boris Vian, Brigitte Fontaine, Casey, Léo Ferré… Entre récit et performance, Damien Noury et le musicien Julien Jolly proposent une traversée poétique et musicale pleine d’énergie qui révèle la place singulière que la poésie occupe dans nos vies.

Damien Noury construit depuis vingt ans un parcours de création autour de l’oralité poétique, du Slam, de la chanson et des musiques actuelles. Porteurs d’une poésie musicale et engagée, slamée ou chantée, ses spectacles proposent des formes hybrides entre performances poétiques, spectacles musicaux et concerts amplifiés.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Vendredi 25 février à 20h30

A partir de 12 ans – Durée : 1h15

Tarifs : 12€ / 6€

Réservation indispensable au 02 96 79 26 40 ou par mail à l’adresse lpem@leffarmor.fr

Port du masque obligatoire – Pass vaccinal requis

Interprétation, écriture et direction artistique : Damien Noury

Interprétation, composition, claviers et programmations : Julien Jolly

Œil extérieur : Véronique Ros de la Grange

Conseils sur le registre : Nicolas Bonneau

Création vidéo Juliette : Maroni, Margot Chamberlin

Création lumière : Erwann Philippe

Construction décors : Kristo Lecouflet et Joanne Gérard

Régie Christophe : Saudeau

lpem@leffarmor.fr +33 2 96 79 26 40

