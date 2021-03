La Commanderie Les voix du verbe [reporté] La Commanderie

**Reporté le 8 juin 2021** Concert poésie et vidéo

Avec Damien Noury (interprétation) et Julien Jolly (composition et musique) Figure notoire de la scène Slam française, Damien Noury rend hommage aux poètes qui accompagnent son existence. Poèmes, chansons et rap : Jacques Prévert, Jean-Pierre Verheggen, Andrée Chédid, Hubert-Félix Thiéfaine, Gaston Miron, Ghérasim Luca, Benjamin Perret, Boris Vian, Brigitte Fontaine, Casey, Léo Ferré, Damien Noury. Dans le cadre du Printemps des poètes.

**Programme complet en février.**

Gratuit, sur réservation

La Commanderie Route de Dampierre – CD 58, 78990 Elancourt

2021-03-26T20:30:00 2021-03-26T21:30:00

