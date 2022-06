Les Voix du Van Cléden-Cap-Sizun, 9 juillet 2022, Cléden-Cap-Sizun.

Les Voix du Van Cléden-Cap-Sizun

2022-07-09 – 2022-07-09

Cléden-Cap-Sizun 29770

L’ensemble vocal « Les Voix du Van » en compagnie de Maxime Piolot et ses musiciens se retrouveront à la chapelle St They en Cléden-Cap-Sizun le samedi 09 juillet à 18h00 et le dimanche 10 juillet à 15h30. Participation libre.

guy.lancou@wanadoo.fr

Cléden-Cap-Sizun

