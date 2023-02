Les Voix du Bonheur PALAIS DES CONGRES PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Les Voix du Bonheur PALAIS DES CONGRES, 11 février 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:00. Tarif : 39.0 à 69.0 euros. LSR-AGENCE (L-R-22-10865) et l'Association Norman Edmonds présentent ce concert. « Les voix du bonheur », concert exceptionnel en présence des artistes : Amir, Vitaa, Slimane, Lynda, Emkal et la troupe emblématique des danseurs de « Danse avec les stars » le 11 Février au Palais des Congrès de Paris. Réservation personnes à mobilité réduite : 01 40 68 29 91

