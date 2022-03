Les voix du Baroque, splendeurs italiennes Billère Billère Catégories d’évènement: Billère

Pyrénées-Atlantiques

Les voix du Baroque, splendeurs italiennes Billère, 3 avril 2022, Billère. Les voix du Baroque, splendeurs italiennes Église Saint-François Xavier Avenue Lalanne Billère

2022-04-03 17:00:00 – 2022-04-03 Église Saint-François Xavier Avenue Lalanne

Billère Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Dans le cadre de la saison Culturelle de Billère, nous vous proposons d’assister au concert : LES VOIX DU BAROQUE, Splendeurs Italiennes un voyage musical de Rome à Naples en passant par Venise, ce concert fera résonner des œuvres vocales et instrumentales de Vivaldi, Geminiani, Corelli, Durante.

Rendez- vous dimanche 3 Avril 2022, 17H église St François Xavier , 55 avenue Lalanne Billère.

Réservation obligatoire à culture@ville-billere.fr

