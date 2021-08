Pau Conservatoire de Pau-Pyrénées-Béarn Pau, Pyrénées-Atlantiques Les Voix du baroque, de Rome à Venise Conservatoire de Pau-Pyrénées-Béarn Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Les Voix du baroque, de Rome à Venise Conservatoire de Pau-Pyrénées-Béarn, 18 septembre 2021, Pau. Les Voix du baroque, de Rome à Venise

le samedi 18 septembre à Conservatoire de Pau-Pyrénées-Béarn

### Présentation de la chapelle par la Ville d’art et d’histoire puis Claire Zarembovitch proposera deux représentations des Voix Baroque dans l’auditorium du Conservatoire. L’atelier de cordes baroques du Conservatoire sous la direction de Claire Zarembovitch s’associe au Choeur Corisandre dirigé par Marie Hulard et à la classe de chant du Conservatoire, le temps d’une escale à Venise. Ils interpéteront ensemble le Miserere de Hasse et le Magnificat de Vivaldi, deux œuvres écrites pour les jeunes filles des orphinats vénitiens. Deux pièces instrumentales sur instruments historiques complèteront le concert.

Gratuit. Sur inscription.

Présentation de la chapelle par la Ville d’art et d’histoire puis Claire Zarembovitch proposera deux représentations des Voix Baroque dans l’auditorium du Conservatoire. Conservatoire de Pau-Pyrénées-Béarn 2 rue des Réparatrices, 64000 Pau Pau Pau Sud Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Conservatoire de Pau-Pyrénées-Béarn Adresse 2 rue des Réparatrices, 64000 Pau Ville Pau lieuville Conservatoire de Pau-Pyrénées-Béarn Pau