6ÈME ÉDITION DU 7 AU 9 OCTOBRE 2021 Pour cette 6ème édition, qui se déroulera du 7 au 9 octobre 2021, les Voix d’Orléans donnent « Carte Blanche » au Parlement des écrivaines francophones. Durant 3 jours, les écrivaines francophones des cinq continents contribueront à partager avec le public les défis auxquels les femmes sont confrontées dans le monde. Femmes courageuses et combattantes au travers de l’écriture, de la poésie et de la littérature, elles ont tant à parler du monde, de ses bouleversements, de ses violences, mais aussi de ses richesses et opportunités. Seront ainsi proposés au public des débats, conférences, rencontres sur de multiples thématiques (« Femmes et violences », « Femmes résistantes et rebelles », « La francophonie au féminin », « Le corps des femmes »).

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Carte blanche au Parlement des écrivaines francophones Hôtel Dupanloup – Centre international universitaire pour la recherche rue Dupanloup, Orléans Orléans Loiret

