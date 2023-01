Les voix d’Haïti, 1 mars 2023, .

Du mercredi 01 mars 2023 au vendredi 31 mars 2023 :

. gratuit

Chaque année, les bibliothèques parisiennes proposent une programmation autour de la langue française dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie : spectacles, balades poétiques, ateliers, conférences, etc.

En 2023 ce mois de mars sera l’occasion de mettre en avant la littérature et plus généralement la culture haïtienne à travers des rencontres, lectures, spectacles, ateliers et concerts. Haïti sera un fil rouge qui permettra au public parisien de découvrir les auteurs, les autrices et les œuvres haïtiennes d’hier et d’aujourd’hui, de s’interroger sur la place des artistes dans un pays qui fait face à de grandes difficultés économiques et sociétales, d’explorer les liens entre la langue française et les langues créoles.

Ce temps fort autour de la langue française invite chacun à découvrir et redécouvrir l’écriture, l’oralité, le maniement de la langue, via des rencontres, des spectacles mais aussi en jouant, en expérimentant et en s’exprimant. Ce temps fort sera également l’occasion de mettre en lumière l’œuvre de Jacques Stephen Alexis dont on fête actuellement le centenaire de la naissance, mais également de créer des synergies entre des œuvres considérées à ce jour comme des « classiques » et la création littéraire contemporaine.

Parmi les auteurs et artistes invités : Yanick Lahens ; Makenzy Orcel ; Jean d’Amérique ; Ymelda Marie-Louise ; James Noël ; Florence Alexis ; Atissou Loko ; Laure Gouraige ; Jude Joseph ; Gerda Cadostin ; etc.

Avec le soutien de La Sofia.

Contact :

Patrice Dorsainville Haïti