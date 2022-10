Les Voix des Troup’Adours en concert

Les Voix des Troup’Adours en concert, 5 novembre 2022, . Les Voix des Troup’Adours en concert



2022-11-05 – 2022-11-05 EUR Concert de l’ensemble vocal Les Voix des Troup’Adours de Bas-Mauco au profit de la Holi. Un programme plein de surprises intitulé : « C’est pas ce que vous croyez ! » Concert de l’ensemble vocal Les Voix des Troup’Adours de Bas-Mauco au profit de la Holi. Un programme plein de surprises intitulé : « C’est pas ce que vous croyez ! » Les Troup’Adours dernière mise à jour : 2022-10-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville