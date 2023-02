LES VOIX DES ALPES CHANTENT GOLDMAN PRESENTE PAR LA NOTE BLE L’HEURE BLEUE, 4 mars 2023, ST MARTIN D HERES.

LES VOIX DES ALPES CHANTENT GOLDMAN PRESENTE PAR LA NOTE BLE L’HEURE BLEUE. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:30 (2023-03-04 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Direction artistique : Valérie Micheli Partenariat avec Les Amis du Château Organisé en partenariat avec LES AMIS DU CHÂTEAU DE SASSENAGEUn show original et inédit qui va vous faire vibrer ! Fort du succès de ses représentations au printemps dont deux scènes avec NATASHA ST PIER, L’ensemble Les Voix des Alpes revient sur scène pour votre plus grand plaisir ! Accompagnés par une formation de 4 musiciens professionnels reconnus et SANDRA AMICO, chanteuse professionnelle à la voix claire et puissante, plus de 70 choristes revisitent de façon inédite les plus grands tubes de l’artiste et personnalité préférée des français dans un show explosif ! À nos actes manqués, Et l’on n’y peut rien, Je marche seul, On ira, Famille, Nos mains, Juste après, Pas toi, La vie par procuration, Je te donne, … sans oublier Les gens qu’on aime, L’envie, pour que tu m’aimes encore, Encore un soir, … et bien d’autres encore … SANDRA AMICO : Issue de parents chanteurs et musiciens, Sandra fait ses premiers pas en studio dès l’âge de 10 ans et enchaîne les enregistrements encore aujourd’hui pour reproduire des voix telles que Tina Arena, Tal, Zaho… Après avoir étudié le chant, adolescente, elle fait ses premières armes dans plusieurs groupes, orchestres et Music-halls. Elle rejoindra ensuite tout naturellement des scènes prestigieuses comme L’Olympia, le Zénith ou encore le Palais des Congrès en tant que Choriste pour accompagner des Artistes de Légendes dans la tournée Age Tendre et Têtes de Bois. Aujourd’hui Sandra se produit régulièrement en concert dans toute la France. Un moment de fête, de partage et d’émotions à ne surtout pas manquer ! Direction artistique : Valérie Micheli | Direction musicale, guitares : Eric Francavilla Claviers : Laurent Francavilla | Basse : Christian Rey | Batterie : Laurent Céraldi | Soliste : Sandra Amico Tous publics / Durée : 2h30 avec entracte / Restauration et buvette sur place dès 19 H. Eric Francavilla, Valérie Micheli, La Note Bleue, Laurent Francavilla Eric Francavilla, Valérie Micheli, La Note Bleue, Laurent Francavilla

L’HEURE BLEUE ST MARTIN D HERES Avenue Jean Vilar Isere

