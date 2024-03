Les Voix de Silvacane Avenue Silvacane La Roque-d’Anthéron, vendredi 14 juin 2024.

Les Voix de Silvacane Avenue Silvacane La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

Les concerts de chant des Voix de Silvacane se tiendront dans l’abbatiale, en partenariat avec le Festival d’Aix en Provence.

Au programme

Vendredi 14 Juin 20h00 Abbatiale // Houria Aïchi Chant de l’Aures

Distribution

Houria Aichi Chant et bendir

Saïd Nissia Flûtes arabo-berbères (gasba, jawaq, nay)

Le répertoire poétique chanté dont s’inspire Houria Aïchi est considérable. Elle tient ces textes, chantés soit en arabe soit en berbère, de sa grand-mère et de sa mère. S’ils sont transmis de génération en génération, l’improvisation n’y est pas absente. Ces poèmes, abordant une diversité de thèmes (les fiers chevaliers, l’amour, la courtoisie, la séparation), peuvent être classés en trois catégories

– Les chants d’amour, conçus tantôt comme une confession, tantôt comme une plainte. Au prélude de la flûte succède la douleur du poète évoquant les tourments d’une passion non partagée ou la beauté de la femme aimée ;

– La qasida, chant d’inspiration religieuse. Les vers sont chantés a cappella ; c’est le dhikr, sorte de psalmodie litanique souvent utilisée dans les confréries soufies ;

– Les mélodies à danser ou rahabiya. L’abendaïr, instrument de base suivant un rythme qui ne cesse de croître



Samedi 15 Juin 16h00 Abbatiale // Maîtrise des Bouches-Du-Rhône

Distribution

12 jeunes chanteur.euses issus du jeune chœur d’adultes de la Maîtrise

Femmes du chœur d’adultes ASMARA (6 chanteuses)

Harpe Elodie Adler

Direction musicale Samuel Coquard



Samedi 15 Juin 20h00 Cloître // Deepa Johnny

Distribution

Deepa Johnny chant

Alphonse Cemin piano .

