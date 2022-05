Les voix de l’Amazonie Issenheim Issenheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Issenheim

Les voix de l’Amazonie Issenheim, 23 juin 2022, Issenheim. Les voix de l’Amazonie Issenheim

2022-06-23 – 2022-06-26

Issenheim Haut-Rhin Issenheim EUR Rencontre avec les femmes autochtones

Mieux comprendre la réalité de la forêt et de ses peuples: une nécessité pour changer nos comportements

Conférences, ateliers, danses, jeux, films, expositions, concerts… +33 3 89 62 24 24 Rencontre avec les femmes autochtones

Mieux comprendre la réalité de la forêt et de ses peuples: une nécessité pour changer nos comportements

Conférences, ateliers, danses, jeux, films, expositions, concerts… Issenheim

dernière mise à jour : 2022-05-09 par Office de tourisme de Guebwiller Soultz et des pays du Florival

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Issenheim Autres Lieu Issenheim Adresse Ville Issenheim lieuville Issenheim Departement Haut-Rhin

Issenheim Issenheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issenheim/

Les voix de l’Amazonie Issenheim 2022-06-23 was last modified: by Les voix de l’Amazonie Issenheim Issenheim 23 juin 2022 Haut-Rhin Issenheim

Issenheim Haut-Rhin