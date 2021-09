Meyrin Forum Meyrin Meyrin Les Voix de la Forêt Forum Meyrin Meyrin Catégorie d’évènement: Meyrin

Les Voix de la Forêt Forum Meyrin, 24 février 2022, Meyrin. Les Voix de la Forêt

du jeudi 24 février 2022 au vendredi 25 février 2022 à Forum Meyrin

Dans ce concert à nul autre pareil, les voix sont celles du Geneva Camerata et la forêt est plantée de mâts chinois sur lesquels les artistes du Collectif Sous le Manteau évoluent. Ou quand un orchestre aimant le mélange des genres rencontre la fine fleur des arts circassiens. Vous allez décoller.

CHF 30.- / CHF 25.- / CHF 15.-

Forum Meyrin Place des Cinq-Continents 1, 1217 Meyrin