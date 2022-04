Les Voix de la Canebière : De la Méditerranée aux Balkans Marseille 1er Arrondissement, 12 juin 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Les Voix de la Canebière : De la Méditerranée aux Balkans La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement

2022-06-12 17:30:00 17:30:00 – 2022-06-12 La Mesón 52 rue Consolat

Marseille 1er Arrondissement 13001

Atelier dirigé par Kalliroï Raouzeou avec le choeurs des Voix de la Canebière.



Après une (trop) longue interruption, les ateliers des Voix de la Canebière reviennent en force pour la saison 2021/2022 avec pas moins de 7 ateliers à raison de 1 par mois de décembre à juin. Une saison riche qui fera envie nous l’espérons à un public varié afin qu’émerge au cours de cette programmation des partages et des rencontres inspirants et dynamisants pour tous. Les Voix de la Canebière vont à nouveau résonner pour le plus grand plaisir de tous.



Ce dimanche 12 juin, la chanteuse – musicienne grecque installée à Marseille, Kalliroï Raouzeou va faire découvrir aux Voix de la Canebière un répertoire autour de la musique grecque. Trois thèmes seront étudiés : chant d’Asie Mineure, Rebetiko, chant de Thrace. Également pianiste, elle accompagnera les participants au piano.

