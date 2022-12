Les voitures atypiques du Téléthon Lambesc Lambesc Bureau municipal du Tourisme de Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les voitures atypiques du Téléthon Lambesc, 14 janvier 2023, Lambesc

2023-01-14 10:30:00 10:30:00 – 2023-01-14 16:30:00 16:30:00

Bouches-du-Rhône Lambesc Bouches-du-Rhône EUR 10 20 Faites un don pour le Téléthon, et à vous le baptême en voiture d’exception !

Restauration sur place et animations surprises. Venez découvrir une centaine de voitures atypiques : d’une Porsche à un véhicule militaire, en passant par une Volvo des années 50 ou peut-être même une voiture célèbre… +33 6 98 79 20 21 Azalée place des Etats-généraux Place des Etats-généraux Lambesc

