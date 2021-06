Les voisins heureux – Rencontre mensuelle de l’habitat participatif Ciné-Théâtre Bonne Garde, 28 juin 2021-28 juin 2021, Nantes.

2021-06-28

Horaire : 19:00

Gratuit : non 4 € / 3 € pour les détenteurs de la carte blanche / 1 € pour les – de 18 ans.

En juin, La Maison de l’Habitant vous donne rendez-vous au cinéma pour la dernière rencontre mensuelle de l’habitat participatif avant l’été !Au programme : la diffusion d’un reportage, filmé au sein d’un collectif situé dans la région lilloise, suivi de retours d’expériences locales, de témoignages et d’échanges avec des associations du territoire et deux collectifs d’habitants nantais. »Les voisins heureux ! » – Reportage de Camille Le Pomellec – Production Premières Lignes avec la participation de France Télévisions / 42 min. / 2020.A Villeneuve-d’Ascq, onze seniors ont emménagé avec cinq familles, dont treize enfants, dans un immeuble qu’ils ont coconstruit. Chacun a son appartement mais ils partagent un jardin, un atelier, une buanderie, un studio pour les invités… Des espaces collectifs qu’ils administrent eux-mêmes. C’est l’habitat participatif du collectif Toitmoinous. Solidarité, partage, éclats de rire et quelques frictions ! Ce ciné-débat est ouvert à toutes et tous : membres de collectifs, futurs habitants d’un projet d’habitat participatif, toute personne intéressée par la thématique ou simplement curieuse d’en savoir plus sur les projets de vie individuel et collectif de nos témoins. Organisé conjointement avec le Cinéma Bonne Garde, Nantes Métropole et L’Echo-habitants,; avec la participation des associations Hal’âge et HEN et deux collectifs : Babel Ouest et La Boîte Noire.Il se tiendra dans le respect des gestes barrières et de la jauge en vigueur à cette date.

Ciné-Théâtre Bonne Garde 20 Rue Frère Louis Nantes Sud Nantes