Les voisins en musique Gaillan-en-Médoc, 18 juin 2022, Gaillan-en-Médoc.

Les voisins en musique Gaillan-en-Médoc

2022-06-18 – 2022-06-18

Gaillan-en-Médoc 33340

EUR 0 La mairie et le comité des fêtes de Gaillan en Médoc vous invitent à leur soirée « les voisins en musique ».

Venez en famille, avec vos voisins ou vos amis partager votre pique-nique pour un moment festif et convivial, sous chapiteau ou sur l’herbe. Des tables seront à votre disposition.

Pas de restauration sur place, la buvette sera tenue par le comité des fêtes.

Un spectacle dansant sera animé par Sandra Lodyna et Eric Sabourin.

La mairie et le comité des fêtes de Gaillan en Médoc vous invitent à leur soirée « les voisins en musique ».

Venez en famille, avec vos voisins ou vos amis partager votre pique-nique pour un moment festif et convivial, sous chapiteau ou sur l’herbe. Des tables seront à votre disposition.

Pas de restauration sur place, la buvette sera tenue par le comité des fêtes.

Un spectacle dansant sera animé par Sandra Lodyna et Eric Sabourin.

+33 5 56 41 03 08

La mairie et le comité des fêtes de Gaillan en Médoc vous invitent à leur soirée « les voisins en musique ».

Venez en famille, avec vos voisins ou vos amis partager votre pique-nique pour un moment festif et convivial, sous chapiteau ou sur l’herbe. Des tables seront à votre disposition.

Pas de restauration sur place, la buvette sera tenue par le comité des fêtes.

Un spectacle dansant sera animé par Sandra Lodyna et Eric Sabourin.

Mairie de Gaillan-Médoc

Gaillan-en-Médoc

dernière mise à jour : 2022-06-02 par