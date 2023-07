[Concert] House Tropical Les Voiles Sainte-Marguerite-sur-Mer, 22 juillet 2023, Sainte-Marguerite-sur-Mer.

Sainte-Marguerite-sur-Mer,Seine-Maritime

Venez passer votre soirée au restaurant Les Voiles ! Dès 19h30 vous retrouverez le duo Flo aux platines & Virgile au saxo sur un mix House Tropical. Une soirée endiablée vous attend !

Infos pratiques :

Restaurant : réservez votre table via le bouton Réserver sur leur page Facebook.

Bar – tapas : pas de réservation..

2023-07-22 19:30:00 fin : 2023-07-22 . .

Les Voiles

Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie



Spend your evening at Les Voiles restaurant! Starting at 7:30pm, you’ll find Flo on the turntables & Virgile on sax playing a Tropical House mix. A wild evening awaits you!

Practical info :

Restaurant: reserve your table via the Reserve button on their Facebook page.

Bar – tapas: no reservations.

Ven a pasar la tarde a Les Voiles A partir de las 19:30, disfrutarás de una mezcla de Tropical House con Flo a los platos y Virgile al saxo. ¡Le espera una noche salvaje!

Información práctica:

Restaurante: reserve su mesa a través del botón Reservar de su página de Facebook.

Bar – tapas: no es necesario reservar.

Verbringen Sie Ihren Abend im Restaurant Les Voiles! Ab 19:30 Uhr werden Sie das Duo Flo an den Plattentellern & Virgile am Saxophon bei einem tropischen House-Mix antreffen. Ein wilder Abend erwartet Sie!

Praktische Informationen :

Restaurant: Reservieren Sie Ihren Tisch über den Button Reservieren auf ihrer Facebook-Seite.

Bar – Tapas: keine Reservierung.

