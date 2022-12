Cap sur la Belle Azur ! Les Voiles d’Azur, 1 août 2022, La Londe-les-Maures.

Cap sur la Belle Azur ! 1 – 13 août Les Voiles d’Azur

Sur inscription au prix de 1370 €

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Les Voiles d’Azur LA LONDE LES MAURES 215 route de Pellegrin La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le village de La Londe les Maures est situé en plein cœur du Var, à 10km à l’est de Hyères et à l’ouest de Bormes les Mimosas. Il est idéalement situé face aux Iles d’Or que constituent Le Levant, Porquerolles et le Parc national de Port-Cros et se trouve proche du célèbre Fort de Brégançon et de la remarquable presqu’île de Giens. Entre terre et mer, adossé au massif des Maures, La Londe les Maures est entouré de grands domaines viticoles et de plages de sable blond, point de départ de diverses activités sportives.

Le centre de vacances est composé de 4 bâtiments au cœur duquel se trouvent une grande cour et une terrasse. Sur le côté, un jardin et des terrains sportifs vous invitent à la détente.

– Terrains de sport à disposition dans le centre : 1 terrain de boules, 1 terrain de volley, 1 espace jeux

(babyfoot, ping-pong).

L’établissement est équipé de 4 salles de classe/salles d’activité, d’1 salle informatique avec accès internet (10 postes), d’une infirmerie, d’1 salle polyvalente pouvant accueillir 120 personnes.

Une salle de restauration vous accueille pour tous les repas cuisinés sur place par notre chef. Les repas pourront également être pris sur une terrasse. Un espace grillades et four à pizza sont au cœur d’un jardin aménagé avec des tables d’extérieur. Les repas sont servis à table sauf le petit-déjeuner servi sous forme de buffet.Nous sommes soucieux de fournir une alimentation équilibrée et respectueuse de l’environnement. Nous

privilégions l’utilisation de produits de la production locale, notamment pour les fruits et légumes.Les menus peuvent être adaptés sous réserve de possibilités et commandes au préalable.

Les activités nautiques permettent de découvrir le littoral et les superbes paysages de la cote.



