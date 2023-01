Les voice messengers Auxerre, 25 mai 2023, Auxerre .

Les voice messengers

54 Rue Joubert Théâtre d’Auxerre Auxerre 89000 Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert

2023-05-25 20:30:00 – 2023-05-25

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert

Auxerre

89000

10 25 EUR Mais pour ces interprètes qui aiment chanter le jazz en français, les standards ont aussi pour noms Pagnol, Verlaine, Yourcenar…. Autant de textes mariés à des thèmes signés par l’historique leader Thierry Lalo. Lalo swingue avec les anges depuis 2018, et ses compagnons orphelins lui rendent hommage avec l’album Comme le temps passe et ce concert. Assurément la plus belle façon de poursuivre l’aventure. Car si le temps passe, le tempo demeure et avec lui, la marque de fabrique de cet ensemble qui joue de la voix comme les big bands jouent du cuivre. Les Voice Messengers déploient jusqu’à deux ou trois sections différentes simultanément, rappelant l’énergie, la couleur et surtout l’esprit des grands orchestres, de Duke Ellington à Quincy Jones en passant par Count Basie et Buddy Rich. Une fougue soutenue par une section rythmique – piano, contrebasse, batterie – qui donnera la note finale de cette saison… et avec elle, le signal de la fête !

accueil@auxerreletheatre.com +33 3 86 72 24 24 https://auxerreletheatre.com/saison-2022-2023/programme/spectacles/les-voice-messengers-4cb3c180

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre

dernière mise à jour : 2023-01-26 par