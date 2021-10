Les Vivres de l’Art • Waagal Release Party + Jason Mist Les vivres de l’art, 26 novembre 2021, Bordeaux.

Les Vivres de l’Art et Phonotus présentent, _ WAAGAL – Release Party ! _ live multi-instrumentiste _ world folk performance Quand les deux hémisphères du cerveau travaillent ensemble pour créer une nouvelle musique enracinée dans un passé lointain” Waagal est le projet du multi-instrumentiste Erwann Texier-Harth. Guitare, didgeridoos, handpans, kashaka, kalimba et autres instruments sont joués simultanément, créant une performance solo où le musicien ne cesse de repousser ses limites. Puisant dans les musiques et cultures autour du monde, Waagal mêle sonorités millénaires et rythmes. [http://waagal.fr/](http://waagal.fr/) écoute ici : [https://soundcloud.com/waagalofficial](https://soundcloud.com/waagalofficial) like ici : [https://www.facebook.com/waagal](https://www.facebook.com/waagal) JASON MIST _ blues folk reggae like ici : [https://www.facebook.com/jasonmistnc/](https://www.facebook.com/jasonmistnc/) écoute ici : [https://jasonmist.bandcamp.com/album/out-of-darkness](https://jasonmist.bandcamp.com/album/out-of-darkness) ★ RÉSERVATIONS ★ Tarif : 11€ Réservations en ligne ici : [https://www.helloasso.com/…/evenem…/release-party-waagal](https://www.helloasso.com/…/evenem…/release-party-waagal) + Billetterie sur place. ★ INFOS ★ Ouverture des portes _ 19:00 Début des concerts _ 20:00 Bar sur place ☞ CB acceptée En partenariat avec le RIM – Réseau des Indépendants de la Musique.

