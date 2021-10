Les Vivres de l’Art • Vernissage Saïr / Genèse Les vivres de l’art, 14 octobre 2021, Bordeaux.

Les Vivres de l'Art • Vernissage Saïr / Genèse

Les vivres de l'art, le jeudi 14 octobre à 19:00

La Genèse, par SAÏR Artiste multitâche issu du mouvement graffiti et adepte d’exploration urbaine, Saïr aime flaner dans des lieux à l’abandon en quête de matières et textures. Pour son exposition Genèse, il vous présente une série d’oeuvres réalisées sur des chutes de bois. LA MATIERE Dans un monde où tout se jette, les déchets de chantiers sont une source inépuisable pour la création. L‘intégralité des oeuvres présentées provient de la récupération. L’ OSB pour Oriented Strand Board est très utilisé dans la construction et la rénovation. C‘est un matériau composé de lamelles de bois collées aléatoirement par une résine. Sa technique de fabrication lui donne un texture particulière, composée de différentes nuances de bois qui s’entremêlent. Une belle trame de départ pour l’imaginaire de Saïr. PAREIDOLIE Sa démarche est instinctive, il détoure les taches une à une pour nous amener dans un monde onirique. Tout part d’une tache. Un accident, une erreur qui apparait ponctuellement dans l’espace et dans le temps… la vie. La vie est partout, créee par nos propres perceptions, notre imagination visuelle : on ressent plus qu’on ne voit. LA GENÈSE Comme dans l’art Pariétal les représentations sont symboliques ou figuratives. Un travail au trait noir, net et incisif, creusant le bois par des jeux d’ombres et de superposition, l’histoire se dévoile progressivement et nous plonge dans la matière. La création d’un monde où les animaux apparaissent comme si ils avaient toujours été là. Une lecture sans fin. Il s’interesse au travail de la Lettre et tente alors de mêler la paréidolie à la typographie à travers un abécédaire de lettrines dans un style «Renaissance». Un langage sous forme de conte animiste, une invitation à penser sans raison où la Nature affranchit l’homme et ses démons pour la sauvegarde de la planète.

