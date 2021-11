Les Vivres de l’Art • Vernissage François Beaune / Lancement de l’Odyssée du Possible Les vivres de l’art, 11 novembre 2021, Bordeaux.

Les Vivres de l’Art • Vernissage François Beaune / Lancement de l’Odyssée du Possible

Les Vivres de l’Art présentent, dans le cadre de l’Odyssée du Possible, les 17 nouvelles de François Beaune. Une exposition de textes mis en page par les étudiants de l’ECV. AUTEUR : FRANÇOIS BEAUNE (écrivain) Depuis son premier livre, l’auteur François Beaune (également créateur sonore) s’attache à créer une galerie de portraits et de personnages attachants, capables d’incarner le monde actuel. Il s’occupe aussi de projets collectifs visant à collecter puis restituer des histoires d’habitants. Il est le premier artiste associé au projet de l’Odyssée du Possible pour lequel il a écrit 17 nouvelles sur les sentes de Bordeaux Maritime après avoir mené des ateliers avec des résidents du quartier. L’ODYSSÉE DU POSSIBLE, C’EST QUOI ? Un projet de médiation culturelle et artistique orchestré par les Vivres de l’Art. L’intention de l’Odyssée du Possible est de faire émerger des récits imaginaires ou réels autour de l’histoire passée, présente et future du quartier bassin à flots et de ses typiques sentes. Inviter les publics aux échanges transgénérationnels et piquer la curiosité des personnes via le levier culturel est l’une des missions principales du projet de l’Odyssée du Possible. Accompagnés par des médiateurs pour organiser ces rendez-vous et assurer les correspondances, c’est l’ensemble des acteurs du territoire qui seront mis à contribution pour stimuler l’imaginaire des scolaires, invoquer la mémoire des plus anciens et motiver la créativité des autres. DES ATELIERS D’ÉCRITURE PARTICIPATIFS Pour donner une vraie valeur culturelle et artistique au projet un artiste écrivain sera invité à écrire 17 nouvelles, une pour chacune des sentes. Il accompagnera ponctuellement les ateliers d’écriture et contribuera à la direction artistique du projet global à travers une carte blanche. Ce projet à vocation à être reconduit tous les ans avec un artiste écrivain invité différent chaque année. François Beaune est le premier de cette pléiade. ★ PROGRAMME COMPLET ★ Jeudi 11 NOVEMBRE_ Présentation des textes – vernissage Vendredi 12 NOVEMBRE_ Soirée d’écoute de l’émission “la famille à Bacalan” sur France Culture et scène ouverte d’histoires du quartier Samedi 13 NOVEMBRE_ Ateliers d’écriture participatifs Dimanche 14 NOVEMBRE_ Goût et Thé littéraire

Entrée libre

Vernissage de notre nouvelle exposition

