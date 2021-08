Les Vivres de l’Art • Le Monument (Keramsi – Martin – Boutard) Vivres de l’art, 1 septembre 2021, Bordeaux.

Les Vivres de l’Art • Le Monument (Keramsi – Martin – Boutard)

Vivres de l’art, le mercredi 1 septembre à 19:00

Les Vivres de l’Art présentent, LE MONUMENT _ 20H _ théâtre performance _spectacle vivant – art de la terre Robert Keramsi : jeu, scultpture, écriture Jérôme Martin : jeu, musique, écriture Hélène Boutard : mise en scène, écriture Pierre Revel : son Jérôme Martin, musicien – comédien, et Robert Kéramsi, plasticien, se retrouvent pour une proposition artistique originale où se mêlent art du spectacle et art de la terre. ​ Il s’agit d’abord pour ces deux artistes d’une rencontre, d’un dialogue, d’une envie de créer ensemble. Il ne s’agit pas d’une performance durant laquelle chacun se contente de faire ce qu’il sait faire. Il ne s’agit pas non plus que l’un illustre ou commente ce que fait l’autre. Il s’agit bien d’inventer ensemble une forme spectaculaire. De deux univers, en faire naître un troisième. Quitte à sortir de sa zone de confort, quitte à faire une incursion dans la discipline de l’autre, ouvrir les frontières, décloisonner les arts… ​ Il s’agit surtout de mettre en présence deux corps, deux humanités, deux sensibilités. Et à travers la superposition des mots, des sons, des matières et des images, faire émerger des émotions, des sensations. ★ HORAIRES ★ Ouverture des portes 19H Début du spectacle 20H

10euros

theatre d’improvisation

Vivres de l’art 4 rue achard bordeaux Bordeaux Bacalan Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-01T19:00:00 2021-09-01T22:00:00