Les vivres de l’art, le jeudi 9 décembre à 19:00

Les Vivres de l’Art et Génial au Japon présentent, GÉNIAL AU JAPON RELEASE PARTY ! _________ LINE UP _________ TARANTA LANERA _ 22H _ electro tarantella – bordeaux Rite de désenvoûtement séculaire, la Tarantella est au coeur de ce premier album de Mari Lanera. Entre tradition et modernité, le projet Taranta Lanera et l’album éponyme naissent de la rencontre entre cette musique populaire du sud de l’Italie et l’univers de l’artiste Mari Lanera. Sur la base de musique électronique qu’elle a composée, elle reprend des chansons populaires des Pouilles et de la baie de Naples. Ancrées au coeur de traditions populaires d’origine païenne, ces chansons parlent d’amour, malheureux ou passionnel, d’insatisfaction, d’aveu du désir et de ses propres limites, mais aussi de critique sociale contre le poids de l’église et la culpabilité liée à ses préceptes. like ici : [https://www.facebook.com/Taranta-Lanera-2267516030000619](https://www.facebook.com/Taranta-Lanera-2267516030000619) écoute ici : [https://www.youtube.com/watch?v=q3XgYR_QF9s](https://www.youtube.com/watch?v=q3XgYR_QF9s) GÉNIAL AU JAPON _ 21H _ indie pop – bordeaux Projet de Blandine Peis et d’Émeline Marceau, formé début 2016 et intégré au Collectif du Fennec, qui réunit plusieurs artistes de la scène bordelaise. Dans leur musique mélant indie-pop, rock et ambiances électroniques, les boîtes à rythme percutent sans jamais froisser les sens, les synthés se dévoilent à travers leurs nappes célestes ou leurs basses épaisses, tandis que les guitares, déliées ou parfois plus distordues, rageuses et énergiques, finissent de tapisser un décor jamais figé, toujours en mouvement. Dans « Portraits », son nouvel EP (attendu pour le 3 décembre 2021), Génial au Japon présente un tableau de famille étrange et poétique qui met en valeur “l’humain” à travers 5 portraits singuliers. Chaque chanson est un prénom et une invitation à l’intime. Les différents personnages sont confrontés à leurs propres paradoxes et à la solitude que cela représente. Cinq titres à l’éffigie d’une pop mélancolique qui mêlent habilement la musique à l’image, puisque l’EP s’accompagne d’une longue vidéo-concept en forme de court-métrage décrivant ces cinq chansons comme des chapitres qui se parcourent. like ici : [https://www.facebook.com/genialaujapon](https://www.facebook.com/genialaujapon) voir ici : [https://www.youtube.com/watch?v=SbMr3__Hh4g](https://www.youtube.com/watch?v=SbMr3__Hh4g) écoute ici : [https://genialaujapon.bandcamp.com](https://genialaujapon.bandcamp.com) AKIASHA_ 20H _ alternative pop rock – bordeaux like ici : [https://www.facebook.com/Akiashamusic](https://www.facebook.com/Akiashamusic) écoute ici : [https://akiasha.bandcamp.com/releases](https://akiasha.bandcamp.com/releases) Ouverture des portes 19h Début des concerts 20h

8 euros

Release party

Les vivres de l’art Place Victor Raulin Bordeaux Bacalan Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T19:00:00 2021-12-09T23:30:00