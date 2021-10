Bordeaux Les vivres de l'art Bordeaux, Gironde Les Vivres de l’Art • Félicien Brut & Musiciens de l’ONBA Les vivres de l’art Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Les vivres de l’art, le vendredi 15 octobre à 19:00

Les Vivres de l’Art et l’Opéra National de Bordeaux présentent, FELICIEN BRUT & MUSICIENS DE L’ONBA _récital Pérégrinations musicales de Vesoul à Buenos Aires… Star de la nouvelle vague de l’accordéon, Félicien Brut invite des musiciens de l’ONBA pour un instant musical tout à fait inédit ! Un programme en hommage à la danse et au répertoire musette. Ce dernier répertoire sera d’ailleurs rappelé par l’ambiance de ce concert, qui se déroulera dans le cadre bucolique des Vivres de l’Art à Bacalan dans une ambiance détendue, où l’on pourra choisir d’être assis ou debout à la manière d’une guinguette traditionnelle. PROGRAMME Jacques Brel VESOUL* Richard Galliano PETITE SUITE FRANÇAISE Sergueï Prokofiev OUVERTURE SUR DES THÈMES JUIFS* George Gershwin UN AMÉRICAIN À PARIS* Astor Piazzolla MILONGA DEL ANGEL* MICHELANGELO 70* Thibault Perrine SUITE MUSETTE (5 MOUVEMENTS) Gus Viseur FLAMBÉE MONTALBANAISE* *arrangements pour accordéon et quintette à cordes de Thibault Perrin

Tarif: de 1 à 12 euros

2021-10-15T19:00:00 2021-10-15T22:00:00

