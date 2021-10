Les Vivres de l’Art • Expo Saïr / Alex Garcia dj + Salaï live Les vivres de l’art, 23 octobre 2021, Bordeaux.

Les vivres de l’art, le samedi 23 octobre à 19:00

Les Vivres de l’Art présentent, dans le cadre de l’exposition SAÏR – Genèse Performance dessinée en direct par SAÏR tout au long de la soirée + mapping. ALEX GARCIA _ 21H30 dj set – techno (We are rave) Tour à tour DJ, producteur et live performer, Alex Garcia jongle entre les styles et les sons depuis le début des années 2000. Grand amateur de machines analogiques, il travaille sa musique à l’ancienne, et a su trouver l’équilibre parfait entre son amour pour le clubbing et la scène Free. Sympathisant des deux camps, et activiste jusqu’au-boutiste, il intègrera différentes formations, tantôt mainstream, tantôt underground. Les opportunités se multipliant, les rencontres également, Alex Garcia finira par rejoindre le label bordelais Soundrising rec, avec qui il signera son premier EP en 2015 et son premier album en 2018. Son style est résolument Techno, terriblement groovy, teinté de basslines Acid, nous rappelant les heures glorieuses des premières Raves. Alex Garcia partage à présent l’affiche avec des producteurs légendaires tels que Sam Paganini, Johannes Heil ou encore Emmanuel Top. Lien youtube [https://www.youtube.com/channel/UCdavZtaDtD7hEXIUWRLjnIA](https://www.youtube.com/channel/UCdavZtaDtD7hEXIUWRLjnIA) Lien page fan facebook [https://www.facebook.com/alexgarciaempire](https://www.facebook.com/alexgarciaempire) [https://soundcloud.com/alexandregarciaempire](https://soundcloud.com/alexandregarciaempire) SALAÏ _ 20H noise rock instrumental Après un an et demi à composer les morceaux, après un an et demi pour trouver un batteur, après deux ans de covid ENFIN les voilà. SALAÏ, le premier concert. Ce ne sont pas des lapins de trois semaines mais plutôt des vétérans de la scène bordelaise pour certains, de Pau, de Tarbes et de Charente pour d’autres. SALAÏ va vous jouer du bon hardcore progressif sans chant, tantôt mélodique, tantôt violent suivant les morceaux, un condensé de leurs influences et inspirations au sein de leurs différents groupes, présents ou passés de hardcore, noise, trash, power pop et électro punk comme : Pantin hilare, Sleeppers, Moloch Monolyth, Bad Flat, Jigsaw, Tomy ainsi que guitariste d’Olivier Bernet sur la BO du film Persepolis pour Gaëtan.

6 euros

Dj set et performances pour l’exposition de Sair

Les vivres de l'art Place Victor Raulin Bordeaux



