Les Vivres de l’Art présentent, BURNING HEADS _punk-rock mythique – Fr Orléans _21H30 Groupe emblématique du hardcore punk français, Burning Heads sévit depuis le débuts des années 1990. Fort d’une réputation internationale avec les albums Dive (1994), Escape (1999) et Opposite (2001), le groupe passe dans l’autoproduction sans perdre un public fidèle à son style brut et efficace. Après un détour par le dub, l’album Spread the Firerevient au rock punk en 2009, suivi par le bien-nommé Hear This en 2011. 25 ans après la sortie de leur premier 45 tours (Hey You! / Go Away, sur Black & Noir), le nouvel album de BURNING HEADS, 14ème du genre, est un double album : « Choose Your Trap » & « Opposite III ». 25 ans et… 25 morceaux qui sortent sur Opposite Prod, label qu’ils ont créé, et relayé depuis par PPandM, fervents activistes orléanais. en écoute : [https://burningheads.bandcamp.com/album/burning-heads](https://burningheads.bandcamp.com/album/burning-heads) ❤ Facebook ici : [https://www.facebook.com/burningheads](https://www.facebook.com/burningheads) VEGAN PIRANHA _old school hardcore punk-rock _20H30 Le quatuor basque à la sauce Landaise électrocute un HxC punk ensoleillé par le crossover Californien d’Agent Orange à Adolescents avec un son entre reverb et nervosité punk. en écoute : [https://veganpiranha.bandcamp.com](https://veganpiranha.bandcamp.com) ❤ Facebook ici : [https://www.facebook.com/profile.php?id=100063456193821](https://www.facebook.com/profile.php?id=100063456193821) + ARTHUR UBER ALLES – DJ SET 100% rock – punk – bon goût dès 19H et de 23H >> 00H

10euros early bird – 14 euros normal

Concert punk rock

Vivres de l’art 4 rue achard bordeaux Bordeaux Bacalan Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-26T19:00:00 2021-08-26T23:30:00