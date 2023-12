Paint in the Dark : atelier peinture & apéro dans le noir aux Vivres de l’Art Les Vivres de l’Art Bordeaux, 4 janvier 2024, Bordeaux.

Paint in the Dark : atelier peinture & apéro dans le noir aux Vivres de l’Art 4 – 14 janvier 2024 Les Vivres de l’Art Tarif : 38 €. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-04T19:00:00+01:00 – 2024-01-04T20:30:00+01:00

Fin : 2024-01-14T18:00:00+01:00 – 2024-01-14T19:30:00+01:00

Amateurs d’art, une expérience de peinture inédite débarque à Bordeaux : Paint in the Dark !

Plongez-vous dans un monde où les décors sont artistiques, la scénographie est fluorescente, et l’ambiance rétro-futuriste. Équipé d’un pinceau et d’un verre à la main, préparez-vous à libérer votre créativité dans une atmosphère à la fois relaxante et divertissante. Cet atelier unique, mêlant peinture et apéro (avec des options sans alcool), ouvre ses portes à Bordeaux à partir du 4 janvier, et les réservations sont déjà ouvertes !

C’est quoi ?

Paint in the Dark offre une expérience de peinture hors du commun. Imaginez-vous plongé dans l’obscurité, muni d’un pinceau et de couleurs éclatantes. Cet événement transforme un simple atelier de peinture en une rencontre artistique mémorable. Dans une ambiance baignée par des lampes UV, donnez libre cours à votre créativité tout en dégustant vos boissons préférées, que ce soit du vin, de la bière ou des options sans alcool. Laissez votre esprit créatif s’épanouir dans cet environnement plein d’inspiration artistique qu’offre Les Vivres de l’Art.

Réservation & billetterie

En raison de la forte demande et de l’épuisement rapide des billets lors des éditions précédentes à travers le monde, n’attendez pas pour réserver vos places et ne manquez pas cette expérience artistique exceptionnelle !

Infos pratiques

Dates : à partir du 4 janvier 2024, pour une durée limitée !

Heures : différents créneaux disponibles du jeudi au dimanche, à sélectionner directement dans le sélecteur de billets

Durée : 1h30

Lieu : Les Vivres de l’Art, Bordeaux

Âge requis : 18 ans et plus

Accessibilité : cette expérience est accessible aux personnes à mobilité réduite

Les Vivres de l’Art 4 rue Achard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://feverup.com/m/145566 »}]

afterwork vivres de l’art