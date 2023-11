GREEN Market d’automne Les Vivres de l’Art Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde GREEN Market d’automne Les Vivres de l’Art Bordeaux, 5 novembre 2023, Bordeaux. GREEN Market d’automne Dimanche 5 novembre, 11h00 Les Vivres de l’Art Entrée libre. Venez découvrir le nouveau marché végétal Green Market aux Vivres de l’Art ! A retenir : Stand de l’Association LIA pour la défense animale

Restauration sur place

Coin détente à disposition

Ambiance conviviale

100% en intérieur ! Réservations possible et tombola (jusqu’au 03/11 à 23h), sur : https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop#/shop_panel Les Vivres de l’Art 4 rue Achard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/6768015669960825 »}] [{« link »: « https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop#/shop_panel »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T11:00:00+01:00 – 2023-11-05T17:00:00+01:00

2023-11-05T11:00:00+01:00 – 2023-11-05T17:00:00+01:00 marché de producteurs vegan Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Les Vivres de l'Art Adresse 4 rue Achard, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Les Vivres de l'Art Bordeaux latitude longitude 44.864774;-0.549359

Les Vivres de l'Art Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/