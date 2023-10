Les portes-ouvertes de l’appellation Graves ! Les Vivres de l’Art Bordeaux, 14 octobre 2023, Bordeaux.

Durant deux jours, à l’issue des vendanges, le Syndicat Viticole des Graves invite le public à parcourir ce vignoble chargé d’histoire et à aller à la rencontre des vigneronnes et vignerons qui en font sa richesse.

L’occasion unique de vivre, dans un contexte intimiste et authentique, une aventure sensorielle et gustative inoubliable. Les 14 et 15 octobre 2023, de 10 à 19h, 69 châteaux ouvriront leurs portes et proposeront des animations, visites et dégustations gratuites.

Parmi les nombreuses activités proposées, voici quelques exemples qui sauront ravir les visiteurs :

Tour de calèche dans les vignes au Château Le Tuquet à Beautiran

Visite du Château des Fougères Clos Montesquieu à La Brède, un magnifique château ouvert seulement deux jours par an à l’occasion des portes ouvertes

Baptême de l’air au-dessus des vignes au Château Vénus à Illats

Jeu de piste, DJ set du groupe L’Orangeade et performance de deux danseurs de l’Opéra de Bordeaux au Château Jouvente à Illats

Initiation à la cueillette de plantes dans les vignes du Château de Cérons à Cérons, atelier d’herboristerie

Enfin, durant les deux jours, l’école du vin de Bordeaux propose des initiations à la dégustation à la Maison des Vins de Graves (Podensac). Une formation de 45 minutes pour en apprendre toutes les clés, au prix de 5 euros.

Les Vivres de l'Art 4 rue Achard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

