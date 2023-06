Festival BB – Bordeaux Blanc Les Vivres de l’Art Bordeaux, 1 juillet 2023, Bordeaux.

Breaking news ! Les vins Blancs de Bordeaux, les BB, sont de retour pour leur grand festival musical annuel, grand-messe du vin, de la good food et de la musique.

Un événement qui se tiendra le samedi 1 er Juillet 2023 aux Vivres de l’Art, lieu emblématique bordelais, où se réunira, comme l’année dernière, un public intergénérationnel autour d’animations ludiques, culturelles, festives, et gourmandes.

Sans oublier la Bande Son assurée par une programmation musicale mêlant groupe live et DJ Set pour une ambiance joyeuse et festive. Enjoy et let’s Dance !

Gastronomie & ludique

Laissez-vous entraîner en famille dans un tourbillon de jeux. Il y en aura pour tout le monde. Pour les plus petits, dès quatre ans, avec des jeux en bois géants, du molkky, des jeux de sociétés, des livres… Encore tout étourdi, vous pourrez remettre vos sens à l’endroit en décomposant les codes de la dégustation au Wine’s Up ou au Casino du Vin avec l’Ecole du Vin de de Bordeaux avant de vous laisser bercer par le rythme lancinant de la caravane Marie-Jeanne de l’Orangeade. Une explosion de sensations où vous sentirez le rythme de vos coeurs à l’unisson.

Les Vivres de l'Art 4 rue Achard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T12:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:59:00+02:00

