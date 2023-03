FRESQUATHON – Festival de fresques, climat, biodiversité, numérique, etc. Les Vivres de l’art Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

FRESQUATHON – Festival de fresques, climat, biodiversité, numérique, etc. Les Vivres de l’art, 13 mai 2023, Bordeaux. FRESQUATHON – Festival de fresques, climat, biodiversité, numérique, etc. 13 et 14 mai Les Vivres de l’art Sur réservation, prix libre (min 2€) QU’EST-CE QU’UNE FRESQUE ?

Les fresques sont des ateliers pédagogiques permettant de comprendre les enjeux environnementaux tout en passant un bon moment ! Le Fresquathon est un marathon de différentes fresques, un événement instructif et convivial permettant de participer, à prix libre, à un atelier sur la thématique de son choix : Climat, biodiversité, océan, numériques, imaginaires, alimentation, etc. COMMENT ÇA SE PASSE ?

Chaque fresque est un atelier collaboratif de 3h. Une fresque sensibilise sans culpabiliser. A travers une compréhension partagée des mécanismes à l’oeuvre, elle permet aux individus et organisations de créer une discussion collective sereine et positive sur les leviers d’action. Les participants quittent l’atelier soudés, motivés et outillés pour créer des des solutions à leur portée. Sur réservation uniquement. EST-CE ACCESSIBLE A TOUS ?

Un grand OUI ! Que vous soyez simple curieux ou expert du sujet, septique ou convaincu, venez partager ce moment avec nous ! Faite appel à votre créativité et à la magie de l’intelligence collective pour tout comprendre (ou presque !), partager un constat commun puis débriefer ensemble sur les solutions. (Attention, Sur réservation uniquement) Les Vivres de l’art 4 rue achard, bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://fresquathon.wixsite.com/bordeaux/billletterie »}, {« type »: « link », « value »: « https://fresquathon.wixsite.com/bordeaux »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00

2023-05-14T10:00:00+02:00 – 2023-05-14T17:00:00+02:00 bordeaux fresque du climat Carole Thonnelier

