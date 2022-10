RELEASE PARTY TIO MADRONA • Les Vivres de l’Art Les Vivres de l’Art, 2 décembre 2022, Bordeaux.

Tio Madrona c’est une vibration qui vient de très loin. Elle fait trembler la terre puis elle s’empare des jambes, de la poitrine et enfin du cerveau. Une voix résonne, puis une ligne de basse minimale disperse le brouillard et laisse la place à une silhouette ténue venue présider une cérémonie d’un autre temps. La musique de Tio Madrona est un rappel d’un passé immémorial : celui où les chansons étaient des vecteurs de transe autant que des bandages sur les blessures causées par la vie terrestre.

Derrière ce nouveau projet, se cache Oscar Galea (vu à la basse dans Sweat Like An Ape ! et Zero Branco) qui s’exprime pour la première fois en solo. Arrivé de son Andalousie natale au début des années 2000, le musicien a fait ses armes dans la scène punk avant de laisser sa créativité exploser autant dans le rock que dans l’artisanat. Ces dernières années ont été marquées par la perte de ses parents et une certaine quête de ses racines. Oscar Galea s’est nourri de la musique de son enfance (notamment celle de Camarón de la Isla, star du flamenco, originaire de San Fernando, comme lui) et s’est abreuvé de littérature espagnole. Instinctivement, il a commencé à créer des morceaux à partir d’improvisations et de field recordings. Cet héritage enfoui s’est rappelé à lui de manière quasiment mystique, dans un rapport purifié de toute perturbation contemporaine à sa pratique.

Sa musique est composée de sonorités instrumentales organiques et de loops, rehaussée par un chant puissant et lyrique qui s’exprime dans une langue naviguant entre l’espagnol et des mots inventés de manière intuitive. On y retrouve des influences tziganes, arabes, bulgares et une certaine fièvre héritée autant du punk rock que du flamenco. Quelque part entre folklore électrique et indus naturaliste, Rabia, son premier album, ne sonne comme personne et ouvre une fenêtre sur un monde d’émotions invisibles.

Sortie prévue le 18 novembre sur le label Club Teckel. Les concerts se font en compagnie de l’artiste visuel Adrien Demont (auteur de la pochette du disque). Ensemble, ils développent un univers en interaction libre entre l’image et la matière sonore.

★ TARIF ★

Entrée simple : 6 euros

Entrée + CD : 12 euros

Entrée + Vinyle : 22 euros

Possibilité de payer sur place

★ HORAIRES ★

Ouverture des portes à 19h30 pour boire un coup

Début du concert à 21h

Les Vivres de l’Art

4 rue Achard

33300 Bordeaux

➤ Accès Tram B

