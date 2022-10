Vide-dressing | Bordeaux, Vivres de l’Art Les Vivres de l’Art, 29 octobre 2022, Bordeaux.

Entrée gratuite

Vide-dressing

Les Vivres de l'Art 4 rue Achard 33000 Bordeaux Bordeaux Maritime Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

La Team Sauvage sera à Bordeaux, aux Vivres de l’Art, avec la même promesse : un week-end d’automne dédié à la slow-fashion, fait de bons plans et de bons moments !

La rentrée a été intense et votre dressing déborde? Bonne nouvelle ! Venez vendre vos pépites que vous ne portez plus et faîtes de nouveaux heureux ! Vous êtes un petit créateur qui souhaite faire connaître sa marque? N’hésitez pas à booker votre stand chez nous !

AU PROGRAMME

– Un week-end consacré à la slow-fashion et à la seconde main trendy

– Des milliers d’articles sur plus de 1000m² de bons plans

– Des animations & des ateliers

INSCRIPTIONS STANDS

Envie de réserver un stand ? Rendez-vous par ici > https://bit.ly/3JAc86t

ANIMATIONS

COMING SOON !

❓ COMMENT ÇA MARCHE ?

– Envie d’exposer ? Bookez votre stand par ici > https://bit.ly/3JAc86t

– Entrée des visiteurs à 2€

– Paiement auprès des exposants en espèce ou CB (sur la majorité des stands)

INFOS PRATIQUES

Samedi 29 et dimanche 30 octobre 2022

11h – 18h00

Les Vivres de l’Art

4 Rue Achard, 33300 Bordeaux

Tram B | Rue Achard

CONTACTS

Instagram : https://www.instagram.com/violettesauvage/

Pour toutes questions générales concernant nos vide-dressings et notre actualité : bordeaux@violettesauvage.fr

Pour ne rien manquer de nos évènements et pour recevoir plein de surprises : http://www.violettesauvage.fr/newsletter/

Presse, médias, partenariats : raphaelle@violettesauvage.fr



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T11:00:00+02:00

2022-10-30T18:00:00+01:00