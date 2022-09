Isulia 2022 • Tatyana Jane, Sevenbeatz, DJ Donna Les Vivres de l’Art Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Isulia s’installe aux Vivres de l’Art, lieu atypique et hors du temps, pour une soirée aux rythmes chaleureux le samedi 08 octobre.

Au programme : grosse vibe break, drum & bass et house underground avec Tatyana Jane qui dégage et transmet une énergie unique.

Sevenbeatz lui swingue entre dancehall, reggaeton et jungle alors que DJ DONNA s’occupera des sonorités breakés aux influences raves.

Un plateau qui promet de mettre les Vivres de l’Art en surchauffe

TATYANA JANE

soundcloud.com/tatyanajane

SEVENBEATZ

soundcloud.com/djsevenbeatz

DJ DONNA

soundcloud.com/djdonnamusic PRÉVENTE 8€

SUR PLACE 10€

bit.ly/isulia2022-lesvivresdelart

Avec le soutien de la Mairie de Bordeaux

#isulia2022

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T18:00:00+02:00

2022-10-08T23:59:00+02:00

