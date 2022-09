Festival BB Les Vivres de l’Art, 1 octobre 2022, Bordeaux.

Tarif gratuit

Grande fête des vins blancs du bordelais

Les Vivres de l’Art 4 rue Achard 33000 Bordeaux Bordeaux Maritime Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dégustation, cocktails et buvette autour des 19 appellations de vins blancs (secs, doux et crémants) du bordelais

Restauration locale et inventive

Music & dancefloor

Jeux et animations

Kids Friendly

Avis à tous les curieux qui ont soif de découvertes et de surprises, cet événement, autour des vins, de la gastronomie et de la musique, est fait pour vous !

Laissons tomber les idées reçues et les préjugés autour des vins blancs et laissons nous surprendre par leurs diversités. Ils sont doux, sucrés, vifs, amers, rafraîchissants, légers ou pétillants, ils viennent de Bordeaux, de Blaye ou de l’Entre-Deux-Mers et ils sont prêts à tout pour vous séduire.

ÉTAPE 1 : BOIRE ET MANGER POUR SE RENCONTRER

Exit les Food trucks ! Venez découvrir une offre food inédite avec des propositions salées et sucrées de chefs et restaurateurs locaux. Pour l’occasion, ils imaginerons une proposition culinaire à accorder avec votre BB…votre blanc du bordelais. Le 1er octobre, vous pourrez retrouver entre autres les moelleuses focaccia de Matsa Caffè, les gaufres salées du chef étoilé Vivien Durand et les cornets de glace minute de sa pâtissière Marie Le Cossec (Gaùta), les fromages de Maison Lichette, la rôtisserie Chez Frayol, les délicieuses huitres de la Déguste…

ÉTAPE 2 : S’AMUSER POUR SE LIER

Du fun partout et pour toutes et tous ! Ecole du vin, jeux en bois géants, Caravane Marie-Jeanne de l’Orangeade… Mais aussi, pour les plus téméraires, l’expérience/spectacle « Tournée-Manège », animée par un duo de choc comédienne/sommelier. Oserez-vous prendre place ?

Retrouvez aussi

« Bordeaux Quizz » en équipe, animés par l’Ecole du Vin de Bordeaux

et « Dégustation clandestine » par l’Ecole du Vin de Bordeaux

ÉTAPE 3 : DANSER POUR S’AIMER

Prêt.e.s pour le marathon de la danse ?

12 heures de son non stop vous attendent aux Vivres de l’Art, de midi à minuit, en extérieur puis en intérieur. Un dancefloor sweet, acidulé ou piquant, il y en aura pour tous les goûts… musicaux !

Nous avons décidé de faire la part belle à la scène locale en invitant des artistes qu’on ne présentent plus tellement ils font vibrer les dancefloors bordelais : Bobbi Watson et L’Orangeade Djs. Ils ont pour point commun d’ériger la house en religion et en l’espace de quelques sons percutant, de mettre leur public en transe !

PARTENAIRES

Bordeaux Fête de Vin, Vins de Bordeaux, École du Vin de Bordeaux, Nouvelle Aquitaine, Festicup



