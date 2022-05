Les Vivres de l’Art ✧ UNDER THE SKURT #3 ❥ Les Vivres de l’Art, 10 juin 2022, Bordeaux.

Les Vivres de l’Art ✧ UNDER THE SKURT #3 ❥

Les Vivres de l’Art, le vendredi 10 juin à 16:00

UNDER THE SKURT #3 ? LES SOIRÉES QUI FONT PARLER D’ELLES ? LIVE-DJ-BATTLE DANSE-SHOP-FOODTRUCK ♨️ 16H – 01H ? Capacité limitée > Prévente : 12€/10€ Adhérent.e.s – 15€ sur place ? UNDER THE SKURT revient en force avec une 3ème édition explosive ⚡️ Rendez-vous immanquable de la scène Afro/Trap/Hip-Hop féminine à travers le globe, ce troisième volet met à l’honneur des artistes aussi divers.e.s que talentueux.ses, venant des quatre coins de la France. Entre DJ set, Battle Afro & Hip-Hop et concert Live, UTS#3 conjugue les disciplines pour une soirée aux nuances chaudes des sonorités R’n’B, Trap et Underground ? ❌ RDV le 10 juin aux Vivres de l’Art pour (re)découvrir le meilleur de l’avant-garde hip-hop féminine hexagonale ❌ ➸ Battle Danse w/ Meute Céleste avec money prize & goodies ➸ Live Enaé (Toulouse) ➸ B2B DJ Sams & DJ C4am (Bordeaux) ➸ DJSet by Mel Woods (Paris) ➸ Infos Cornershop & Foodtruck à venir ✱ ✱ ✱ LINE-UP ✱ ✱ ✱ ◐ ENAE – Live R’n’b & Trap ◐ ☾ Jeune artiste en plein développement, et récemment signée chez Believe en distribution, Enaé affirme son style au travers de ses musiques. À la frontière entre le hip-hop, le r’n’b et la trap, elle nous laisse facilement rentrer dans son univers musical. Américano-haïtienne-française, on retrouve ses origines à l’intérieur de ses textes, c’est pourquoi on retrouve des titres qui mélangent aussi bien de l’anglais, du français que des sonorités créoles. ? [https://www.youtube.com/channel/UC9kpcUZV5wJEAKBuQWaUqaA](https://www.youtube.com/channel/UC9kpcUZV5wJEAKBuQWaUqaA) ? [https://www.instagram.com/enae_music/](https://www.instagram.com/enae_music/) ◐ MEL WOODS – DJset Trap Underground ◐ ✦ Let me bless your ears real quick*, le fameux slogan de MEL WOODS, véritable ambassadrice de la Trap Underground. L’artiste a cette faculté de découvrir des pépites inconnues au bataillon et leur donner vie face à un environnement musical que l’on sait très mainstream. Des mèches bleues, oranges ou peut être vertes ? On ne le saura que le jour J car son style est aussi imprévisible que ses morceaux. Membre du collectif Sixtion depuis 2019, elle a su s’ouvrir à d’autres courants tels que la Baile Funk ou le Bubbling. Donc préparez vos oreilles pour des grosses 808 et une playlist remplie de pépites musicales. ? [https://www.instagram.com/melwoods__/](https://www.instagram.com/melwoods__/) ◐ MEUTE CELESTE – Danse ◐ ♕ Meute Céleste est une association créée par Sabrina Bohi, danseuse professionnelle et la chanteuse Jaïa Rose, basée sur Bordeaux. L’association regroupe des amoureux de l’art urbain, dans le but de maintenir l’accès à la culture principalement autour de la danse hip-hop. Entre partage, célébration et challenge, Meute Celeste vous convie à la première édition de son Battle Hip-Hop « No Shade », des danseurs de tous styles s’affronteront en face à face sur de la musique Hip-Hop devant un jury expérimenté et vos encouragements. Qui remportera la compétition ? ? [https://instagram.com/meuteceleste](https://instagram.com/meuteceleste) ◐ B2B SAMS & CA4M ◐ Deux DJs locaux, résidents du Pop’Art qui nous feront l’honneur d’un B2B des plus ambiancés ! ✱ DJ Sams Originaire de Cenon, DJ Sams est l’homme qu’on retrouve de plus en plus derrière les platines lors des événements Bordelais. Principalement situé au Pop’art (Restaurant – Terrasse – Boite de nuit), c’est dans cet établissement qu’il exerce la plupart du temps son art. On le retrouve aussi à travers des événements culturels, des concerts, des bars et autres endroits demandant une atmosphère joyeuse et festive. Dj Sams s’est aussi montré présent sur les réseaux sociaux à travers de multiples vidéos sur tiktok Instagram.. Il détient aussi une page YouTube où il présente certains mix réalisés par lui-même et qui ont réussi à toucher plus d’un million d’auditeurs! Considéré comme une des étoiles montantes des DJ Bordelais et des régions voisines nous espérons le voir au sommet le plus vite possible. ? [https://soundcloud.com/samir-jackson-3](https://soundcloud.com/samir-jackson-3) ✱ DJ Ca4m Depuis déjà 3 ans, C4am a su s’imposer à Bordeaux et à travers la France comme LA “DJ” à suivre. Mélangeant Hits d’aujourd’hui et pépites à venir, elle vous fera danser sur vos morceaux préférés tout en vous en faisant découvrir de nouveaux! A travers ses influences Trap, Afro et Shatta, DJ C4am ne rate jamais sa cible! ? [https://soundcloud.com/camontheauxcord](https://soundcloud.com/camontheauxcord) ✱ ✱ ✱ BILLETTERIE ✱ ✱ ✱ ❥❥❥ Tarif Adhérent.e.s : 10€ ❥❥❥ Préventes : 12€ ❥❥❥ Billetterie sur place : 15€ ⚠️ Places limitées – préventes conseillées ✱ ✱ ✱ INFOS PRATIQUES ✱ ✱ ✱ ? Les Vivres de l’Art – 4 rue Achard, 33300 Bordeaux Tram B – arrêt Rue Achard ou La cité du vin ⛽️ Cash préféré à la CB S/O nos partenaires : MEUTE CELESTE, TRAX, LE TYPE, STRICTLY, BE ONE THE VISION ? Artwork, visuels, illustration by Valéry De Vreese

✱ ✱ ✱ BILLETTERIE ✱ ✱ ✱❥❥❥ Tarif Adhérent.e.s : 10€ Préventes : 12€ Billetterie sur place : 15€⚠️ Places limitées – préventes conseillées

Rendez-vous immanquable de la scène Afro/Trap/Hip-Hop à travers le globe, ce troisième volet met à l’honneur des artistes aussi divers.e.s que talentueux.ses, venant des quatre coins de la France.

Les Vivres de l’Art rue Achard – 33300 bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T16:00:00 2022-06-10T23:59:00