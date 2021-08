Saint-Paul Réserve naturelle nationale de l'étang Saint-Paul La Réunion, Saint-Paul Les viviers de Savanna Réserve naturelle nationale de l’étang Saint-Paul Saint-Paul Catégories d’évènement: La Réunion

Les viviers de Savanna Réserve naturelle nationale de l’étang Saint-Paul, 18 septembre 2021, Saint-Paul. Les viviers de Savanna

Réserve naturelle nationale de l’étang Saint-Paul, le samedi 18 septembre à 09:30

La Régie RNNESP organise des visites guidées pédestres pour découvrir la faune, la flore, les paysages et les sites majeurs de la RNN de l’Etang Saint-Paul. Ces visites sont menées sous la responsabilité d’un écogarde-animateur. La Grande Maison de Savanna faisait partie de l’important domaine sucrier du même nom. Alors que le jardin et le verger attenant à l’édifice ont disparu, seuls les viviers, revenus à l’état sauvage, ainsi que les allées de cocotiers, restent les témoins naturels de cette luxueuse demeure.

Places limitées selon la réglementation en vigueur. Gratuit. Prévoir casquette, tenue adaptée, chaussures de marche, crème solaire, bouteille d’eau, lotion anti-moustiques si vous êtes sujet(-te) aux piqûres

Un moment de découverte et de sérénité au coeur des anciens viviers de Savanna vous attend. Une expérience unique et intime en pleine nature. Réserve naturelle nationale de l’étang Saint-Paul 50 rue Jules Thirel, Saint-Paul. Saint-Paul La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T11:00:00

Lieu Réserve naturelle nationale de l'étang Saint-Paul Adresse 50 rue Jules Thirel, Saint-Paul. Ville Saint-Paul