Les Vivants – Théâtre Contemporain Brasles, 29 avril 2022, Brasles.

Les Vivants – Théâtre Contemporain Brasles

2022-04-29 – 2022-04-29

Brasles Aisne Brasles

Ils ont 30 ans. Ils sont fougueux et fan de Rock'n'roll. Mousse et Léo s'aiment depuis toujours et pour toujours. Le 13 novembre 2016 ils devaient aller voir Patti Smith à l'Olympia mais le concert fut annulé et c'est finalement les Eagles Death Metal qu'ils iront voir au Bataclan.

Les Vivants, c’est avant tout une histoire d’amour. Une histoire qui parle du chemin sinueux à traverser après un traumatisme. Une histoire qui nous montre que même quand on pense avoir tout perdu, il est possible de lutter, de se battre pour retrouver sa vie d’avant, ou plutôt, de vivre sa vie d’après.

Une histoire autobiographique, sensible et poétique, qui nous donne envie, plus que jamais, de croire en la vie.

+33 3 65 81 04 00 http://billetterie.carct.fr/

CARCT

Brasles

